Affluence massive à la 2e édition des consultations médicales gratuites du MCDS (vidéo)

En plus des actions pour la promotion de l’excellence éducative et le soutien aux personnes défavorisées, le mouvement Citoyen pour la Développement du Sénégal (MCDS) promeut une santé de qualité. Il a organisé ce 15 juin la deuxième édition de ses journées de consultations gratuites. De la pédiatrie en passant par l’ophtalmologie, la chirurgie dentaire et la médecine générale, plusieurs spécialistes ont été proposées en vue d’assurer une santé de proximité aux populations. Cette opération médicale rejoint les dons de sang, les dépistages des cancers du sein et du col de l’utérus que mène par cette organisation apolitique. Dans la perspective de l’hivernage, le MCDS s’apprête à se dresser de nouveau comme contre les inondations qui font rage dans le quartier de Darou.