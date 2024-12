Afflux de Migrants aux Îles Canaries : Plus de 1 600 Arrivées en Trois Jours

Depuis les festivités de Noël, les îles Canaries font face à une augmentation significative de l'afflux de migrants en provenance d'Afrique. Les chiffres récemment publiés révèlent que jusqu'au 28 décembre 2024, 1 621 personnes sont arrivées sur l'archipel à bord de 29 embarcations dans une période de trois jours marquée par des interventions d'urgence intensifiées.



Le samedi 28 décembre, une journée particulièrement chargée, 660 migrants ont été secourus, incluant au moins 68 femmes et 16 mineurs. Parmi eux, un groupe de sept hommes d'Afrique subsaharienne a été retrouvé à quelques milles de Puerto Naos, tandis qu'un autre canot pneumatique a fait surface au large de Haría, à Lanzarote, avec 34 personnes à son bord, dont cinq femmes et un bébé.



Lanzarote s'est révélée être le principal point d'entrée ce jour-là, avec le sauvetage de cinq pirogues transportant un total de 253 personnes. Ces embarcations avaient quitté Tan-Tan, au Maroc, et après deux jours de traversée, elles ont échoué sur les côtes canariennes. Un autre canot a réussi à atteindre Los Abrigos, à Tenerife, avec 73 migrants à bord, qui ont été pris en charge par la Croix-Rouge sans nécessiter de soins médicaux.



Les secours ont également intercepté deux navires près du port de Las Restinga sur l'île d'El Hierro, suite à une alerte de la Guardia Civil. Ces deux embarcations ont également été escortées par les équipes de sauvetage présentes sur place.



Parmi ces initiatives de secours, deux autres embarcations ont été retrouvées. L'une d'elles, en provenance de Mauritanie, transportait 69 migrants, dont une femme et un mineur, ayant quitté Nouadhibou après une traversée de trois jours. L'autre embarcation provenait de Djiffer, au Sénégal, comptant 224 personnes, dont 57 femmes et 14 mineurs. Ces migrants ont témoigné d'une odyssée de huit jours à bord d’une pirogue, provenant de divers pays d'Afrique de l’Ouest tels que le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Ghana et le Nigéria.



Le bilan pour l'année 2024 est alarmant, avec près de 46 000 migrants ayant atteint les îles Canaries, un chiffre record témoignant d'une crise humanitaire grandissante. Dans le même temps, l’ONG Caminando Fronteras a rapporté que près de 9 757 personnes ont tragiquement perdu la vie cette année en tentant de rejoindre l'archipel via l'Atlantique, naviguant à bord de petites embarcations et de canots pneumatiques.