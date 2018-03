Affrontements meurtriers de Fanaye : Baaba Maal prône ‘’le retour à la cohésion sociale’’

L’artiste-musicien Baaba Maal, lead-vocal du Daande Leňol, prône ‘’le retour à la concorde et à la cohésion sociale’’ à Fanaye, un village de la région de Saint-Louis (nord) où deux personnes ont été tuées mercredi lors d’une bagarre partie d’un litige foncier.



‘’Baaba Maal a regretté les incidents malheureux survenus dans la localité de Fanaye, dans le département de Podor’’, indique le staff du chanteur dans un communiqué reçu mardi à l’APS.



Deux hommes ont été tués et plusieurs personnes blessées lors d’une bagarre à Fanaye, selon les journaux. Le siège du conseil rural a été saccagé et des documents incendiés. Une partie de la population de Fanaye contestait l’attribution, à un investisseur italien, de près de 20.000 hectares par le conseil rural de la localité.



Baaba Maal, natif de ce terroir, ‘’invite les populations à la prise de conscience et à la retenue’’, lit-on dans le communiqué qui, citant l’artiste-chanteur, ajoute : ‘’La tolérance, l’union et la paix sont le socle pour le développement durable.’’



Il effectue une tournée en France, depuis samedi. Cette visite prend fin le 10 novembre, selon le communiqué.





APS