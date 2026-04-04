Afrique subsaharienne : Les enjeux de la nomination de Zeine Zeidane au FMI

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a officialisé ce vendredi l’intention de nommer le Mauritanien Zeine Zeidane au poste de directeur du département Afrique. Cette nomination stratégique, annoncée par voie de communiqué à Washington, place un économiste chevronné à la tête de l'un des services les plus sollicités de l'institution de Bretton Woods.





Zeine Zeidane succédera le 1er mai 2026 à l’Éthiopien Abebe Aemro Selassie, qui fait valoir ses droits à la retraite. Actuel directeur adjoint du département Moyen-Orient et Asie centrale, M. Zeidane supervise notamment les relations avec les économies du Golfe et a joué un rôle clé dans l'ouverture du bureau régional du Fonds à Riyad en 2024. Son profil hybride, mêlant expertise académique et expérience gouvernementale de haut niveau, a été salué par Kristalina Georgieva qui souligne sa « connaissance approfondie de l’institution » et son « jugement sûr ».





Le nouveau directeur n'est pas en terre inconnue. Avant ses fonctions actuelles, il a servi comme directeur adjoint au sein même du département Afrique, pilotant des dossiers complexes liés aux politiques de prêts concessionnels et aux mécanismes d'allègement de la dette lors de la pandémie de Covid-19 (CCRT). Avant de rejoindre le FMI en 2012, il a occupé les plus hautes fonctions en Mauritanie, notamment comme Premier ministre, Gouverneur de la Banque centrale et conseiller économique du président.





Cette promotion intervient dans un contexte de forte pression sur les économies africaines, marquées par une demande croissante de financements et d'appuis techniques. Titulaire d’un doctorat en mathématiques appliquées de l’Université de Nice, Zeine Zeidane devra assurer la continuité du dialogue entre le FMI et l'Afrique subsaharienne sur les enjeux cruciaux de la dette, de la croissance résiliente et des réformes structurelles. Sa nomination confirme la place centrale du continent dans les arbitrages financiers mondiaux.





MS/NDARINFO



