Sénégal : L'État mobilise 304,15 milliards FCFA lors de son premier Appel à l'Épargne 2026

L'État du Sénégal a officiellement clôturé son premier Appel Public à l'Épargne (APE) de l'année 2026 avec un succès financier marqué, mobilisant un total de 304,15 milliards de FCFA. Cette opération, lancée le 26 février dernier et achevée le 26 mars, dépasse largement les attentes initiales du gouvernement qui s'était fixé un objectif de 200 milliards de FCFA, atteignant ainsi un taux de couverture exceptionnel de 152 %.





Ce résultat confirme la confiance renouvelée des investisseurs, tant institutionnels que privés, dans la signature de l'État sénégalais et sa stratégie de gestion des finances publiques. Selon le communiqué du ministère des Finances et du Budget, les fonds levés seront intégralement injectés dans le financement des dépenses budgétaires et la gestion active de la dette, conformément aux autorisations de la loi de finances pour l'année 2026. Cette manœuvre s'inscrit dans une politique volontariste de mobilisation des ressources domestiques et de dynamisation du marché financier sous-régional.





L'opération se distingue également par une structuration optimisée du profil de la dette, intégrant des maturités longues allant jusqu'à 10 ans à des taux de financement maîtrisés. La ventilation des titres émis affiche des taux d'intérêt de 6,40 % pour les maturités à 3 ans, 6,60 % à 5 ans, 6,75 % à 7 ans, et 6,95 % pour les échéances à 10 ans. Cette architecture financière permet à l'État de mieux équilibrer ses obligations de remboursement tout en soutenant sa Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme (SDMT).





Le gouvernement a tenu à exprimer sa gratitude envers l'ensemble des souscripteurs, incluant les citoyens, la diaspora, les entreprises et les institutions financières, pour leur engagement manifeste aux côtés des priorités étatiques. Cette performance financière renforce la position du Sénégal sur les marchés financiers régionaux et offre une marge de manœuvre accrue au Trésor public pour poursuivre ses projets de développement économique et social au cours des prochains mois.





MS/NDARINFO



