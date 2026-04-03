Palais : Qui est Pape Sadio Thiam, le nouveau stratège en communication du Président ?

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, renforce son cabinet avec une nomination stratégique. Pape Sadio Thiam a été officiellement nommé Conseiller spécial du chef de l'État, apportant une expertise multidimensionnelle au cœur de l'exécutif sénégalais.





Figure bien connue du paysage médiatique et intellectuel, Pape Sadio Thiam possède un profil hybride alliant pratique de terrain et rigueur académique. Enseignant-chercheur en science politique, il a également exercé les fonctions de journaliste avant de s'imposer comme un expert en communication. Cette nomination marque son retour aux plus hautes instances de décision après une première expérience sous l'ère libérale.





Ancien membre du Parti démocratique sénégalais (PDS), M. Thiam n'est en effet pas en terrain inconnu au Palais de la République. Il a officié par le passé comme conseiller technique auprès du Président Abdoulaye Wade. Son passage des rangs du PDS à la garde rapprochée du Président Faye témoigne d'une volonté de l'actuel régime de s'entourer de profils expérimentés, capables de naviguer dans les arcanes de la communication politique moderne.





Spécialiste de l'analyse des discours politiques, il est notamment l'auteur de l'ouvrage intitulé « La communication politique chez Ousmane Sonko : une autre voix pour le Sénégal ». Cette expertise sur les codes de communication du camp présidentiel sera un atout majeur pour structurer le message de la présidence dans un contexte de réformes profondes. En intégrant Pape Sadio Thiam à son équipe de conseillers spéciaux, Bassirou Diomaye Faye s'adjoint les services d'un fin connaisseur des dynamiques d'opinion et des stratégies de communication institutionnelle.



MS/NDARINFO

