Saint-Louis : L'armée fait vibrer la ville avec la retraite aux flambeaux !

La zone militaire n°2 a illuminé les rues de la vieille ville lors de la traditionnelle retraite aux flambeaux. De Sor à la Place Baya Ndar, les soldats ont entonné des chants de bravoure avant d'etre reçus par le Gouverneur Al Hassane SALL et une délégation mauritanienne. Ce défilé nocturne marque une étape forte des célébrations, scellant le lien indéfectible entre les forces de défense et les populations. Ndarinfo vous plonge au cœur de cet événement en vidéo 4 K !