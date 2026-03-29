Accident mortel sur l'axe Saint-Louis - Louga : Deux jeunes perdent la vie

Un accident de la circulation d’une rare violence a coûté la vie à deux jeunes hommes, ce samedi vers 10 heures, sur la route nationale reliant Saint-Louis à Louga. Le drame s'est produit à la hauteur de la commune de Ngueune Sarr, située à environ 11 kilomètres de la ville de Louga.



Les victimes, circulant à bord d'une moto de marque Djakarta, ont perdu la vie après une perte de contrôle du deux-roues qui a fini sa course en se renversant sur le bas-côté gauche de la chaussée.





Les deux jeunes hommes, identifiés comme Ibrahima Ka (22 ans) et Ousmane Ka (24 ans), sont décédés sur le coup, la violence du choc ne leur laissant aucune chance.



Selon les premiers éléments recueillis, les victimes revenaient d'une cérémonie de mariage à Malem Hodar, dans la région de Kaffrine, et tentaient de regagner Saint-Louis où ils étaient attendus sur leur lieu de travail. Leurs dépouilles ont été transférées à la morgue du centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga par les éléments de la 52e compagnie des sapeurs-pompiers.



MS/NDARINFO



