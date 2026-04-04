DIRECT : Défilé du 4 avril à Thiès – 66 ans d'Indépendance du Sénégal
Samedi 4 Avril 2026 - 08:05
La cité du rail célèbre l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale avec un faste particulier. Entre défilé militaire, civil et motorisé, la ville vit un moment de ferveur patriotique intense. Une démonstration de force et de discipline qui illustre parfaitement le lien indéfectible entre l'armée et les populations pour l'unité nationale. Ndarinfo vous fait vivre ce grand moment en direct.
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