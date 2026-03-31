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LIVE : Suivez le match Sénégal vs Gambie en direct du Stade Abdoulaye Wade
Mardi 31 Mars 2026 - 18:59
Vous pouvez suivre en direct le match amical opposant le Sénégal à la Gambie. Les deux équipes s’affronteront, ce mardi 31 mars 2026, au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.
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