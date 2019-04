Alerte météo : une houle dangereuse menace les cotes de Saint-Louis à la Casamance !

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a lancé l’alerte d’une houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant dépasser 2.5 mètres au large (55km) de l’axe Saint-Louis-Dakar évoluant vers la Casamance, à partir de mercredi à 18h.



La fin de cet avis est prévue vendredi à 18h, précise l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie dans un bulletin de prévision spécial. Il est donc conseiller à tous pécheurs et toutes personnes dont l’activité est liée à la mer, de faire très attention à la houle.





APS