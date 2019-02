Aliou Cissé et son staff prolongés jusqu'en 2021 (Fsf)

La Fédération sénégalaise de football (FSF) annonce dans un communiqué avoir finalisé la signature des avenants de renouvellement des contrats du sélectionneur des Lions Aliou Cissé et des membres de son staff, dont le bail court désormais jusqu'en août 2021."La Fédération Sénégalaise de Football a finalisé le mercredi 23 janvier, la signature des avenants de renouvellement des contrats" de technicien sénégalais et des membres de son staff, peut-on lire sur le site de la FSF.Aliou Cissé, mais aussi les autres membres du staff technique, à savoir son adjoint Régis Bogaert, le préparateur des gardiens Tony Mario Sylva ont été tous reconduits à leur poste jusqu'en 2021, signale la même source.La Fédération de football explique avoir "apprécié positivement sa collaboration et les résultats obtenus lors de ces quatre dernières années" passées par Aliou Cissé sur le banc du Sénégal.Les parties ont ainsi "convenu de poursuivre leur collaboration pour les 30 prochains mois, soit jusqu'au 31 août 2021 avec une revalorisation de leurs rémunérations sous l'égide de l'Autorité de Tutelle et en corrélation avec la fixation de nouveaux objectifs liés à des participations probantes de l'Équipe aux CAN 2019 et 2021 et à la Coupe du Monde en 2022", ajoute le communiqué.Aussi, "la FSF exprime-t-elle toute sa gratitude à l'endroit du Président de la République", Macky Sall, "pour son soutien et la considération particulière donnée à l'expertise locale pour la première fois dans l'histoire de notre football et citée en exemple sur le continent africain".APS