Alioune Aidara NIANG rend hommage aux forces de défense et de sécurité (vidéo)

Le gouverneur de la région de Saint-Louis a exprimé, mardi, « sa fierté » d’accueillir devant sa résidence la retraite aux flambeaux qui, après sa procession dans les artères de la ville. Alioune Aidara NIANG a magnifié « le rôle important que joue les forces de défense et de sécurité » et exprimant sa joie de constater un « élan de symbiose et de générosité » qui marque l’ouverture de la célébration de l’indépendance du Sénégal à Saint-Louis. « Le concept Armée-Nation a tout son sens aujourd’hui, devant la mobilisation de ces jeunes qui ont accompagné les troupes. C’est un plaisir renouvelé et un sentiment de fierté », a-t-il dit. Suivez sa réaction