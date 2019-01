Alioune Badara Cissé : « Le pays a besoin de gens compétents pour raviver l'espoir »

Le Médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé parrain de la 7eme édition des Prix Ragnée a, dans son discours, invité la population à choisir, mais surtout à bien choisir les gens compétents avec des valeurs pour redonner espoir à la population. Me Cissé qui encourageait Alioune Badara Mbengue qui primait les personnes et les entreposés qui se sont le plus distinguées dans leurs domaines d'activités, estime que le pays regorge de ses dignes fils.