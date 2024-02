Alioune TINE appelle à "relancer le processus électoral"

« La seule voie de salut pour sauvegarder la République, l’ordre constitutionnel rompu et relancer le processus électoral passe aujourd’hui par le Conseil Constitutionnel. Si le Conseil Constitutionnel donne une suite favorable et annule le décret qui reporte l’élection présidentielle, il crée les conditions légales et constitutionnelles de sortie de crise.



En effet la saisine du Conseil Constitutionnel par les candidats à la présidentielle, Amadou Gakou et Cheikh Tidiane d’une requête demandant l’annulation du décret demeure une bonne fenêtre d’opportunité de sortie de crise. Mais faut-il que l’exécutif ait la sagesse le pragmatisme et le sens des réalités en acceptant et en exécutant cette décision de justice. D’ailleurs, l’exécutif sénégalais a-t-il le choix aujourd’hui?