Alioune TINE : " le procureur seul n’a ni les moyens financiers et techniques de ..."

Pour le président d’Afrikajom Center, la commission d’enquête indépendante doit être composée de professionnels expérimentés et qui sont intègres pour régler le problème. Parce que, selon lui, l’intégrité morale est très importante. Ainsi, il recommande, pour la composition de ladite commission : «Un inspecteur général d’Etat qui soit à la retraite, des journalistes d’investigation professionnels, un avocat et un juge qui ont une expérience internationale de ces enquêtes. Des gens qui sont spécialisés dans la géopolitique du pétrole, des personnes de la société civile etc.»



Contacté par «Seneweb», l’ancien directeur d’Amnesty International souligne que «ces personnes existent. Car je connais des gens qui ont travaillé dans les Nations Unies pendant longtemps et qui sont indépendants».



Le défenseur des Droits de l’homme rappelle qu’«en l’Afrique du Sud, quand il y avait le problème des ventes d’armes, les autorités avaient mis une commission d’enquête, qui a fait les trucs sur les ventes d’armes, qui a délivré ces trucs qu’elle a déposés dans les tribunaux avec tous les éléments d’information».



Ainsi, Alioune Tine indique que les membres de cette commission indépendante «doivent avoir accès aux informations qui sont détenues par l’Etat et les principaux acteurs de la question. Aller en Angleterre pour rencontrer la Bbc, les gens de Bp et autres. Et que les gens soient d’accord pour appliquer les recommandations».



Pour conclure, Alioune Tine pense qu’«avec une question énorme aussi complexe, le procureur seul n’a ni les moyens financiers et techniques d’y arriver».