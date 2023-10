Alioune Tine "indigné" par l’arrestation de Aliou Sané

Arrêter et détenir Alioune Sané leader du puissant Mouvement Y’en à Marre soit devenue une banale affaire au Sénégal pour le Gouvernement du Sénégal nous dit beaucoup sur l’état avancé de la dégradation des libertés fondamentales et droits humains au Sénégal, et pire de la restriction comme peau de chagrin de l’espace civique et des menaces qui pèsent sur les militants des droits de l’homme au Senegal. Quel est le crime commis par Alioune Sane? Tout simplement aller rendre visite à Ousmane Sonko.



Plus de quatre policiers l’ont pris par les mains et les pieds pour le mettre dans un fourgon. Libéré pendant des mois, ils l’arrêtent de nouveau. Il faut que l’opinion nationale, africaine et internationale mette la pression sur les autorités sénégalaises pour la liberation immédiate et sans condition de Alioune Sané et de tous les détenus politiques qui encombrent inutilement les prisons sénégalaises.



Encore une fois, PR Macky Sall il faut faire preuve de clémence et libérer les détenus politiques



De Alioune Tine