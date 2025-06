Saint-Louis : Un réseau de trafic de migrants démantelé, 19 arrestations

Dix-neuf personnes ont été arrêtées à Saint-Louis entre le 13 et le 17 juin 2025 dans le cadre d'une opération menée par la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT), a appris l’APS de source policière.



L’opération, baptisée « Vautour », a été déclenchée à la suite de renseignements signalant des préparatifs de départs clandestins depuis les côtes saint-louisiennes. Selon l’antenne régionale de la DNLT, les interventions ont permis de déjouer deux tentatives imminentes de migration irrégulière.



Une première phase, menée du 13 au 14 juin, a conduit à l’arrestation de sept individus, dont un co-organisateur et deux recruteurs, impliqués dans un projet coordonné par un ressortissant sénégalais basé en Espagne.



Le 17 juin, les agents ont procédé à l’arrestation d’un homme considéré comme l’un des principaux trafiquants de migrants de la région. Il a été interpellé à Pikine, un quartier de Saint-Louis, et est soupçonné de diriger un réseau structuré de migration illégale par voie maritime.



Les forces de l’ordre ont également saisi une pirogue, un moteur hors-bord et 1 890 litres de carburant. Des arrestations antérieures avaient déjà permis de mettre la main sur le capitaine du bateau et le vendeur de l’embarcation.



Les 19 personnes interpellées ont été déférées au Pool judiciaire financier pour les suites judiciaires. L’opération s’inscrit dans le cadre du dispositif national de lutte contre la migration clandestine.