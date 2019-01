Amadou Bécaye DIOP : " Ce pays n’appartient pas aux politiciens"

Le maire de la commune de Ross-Béthio, Bécaye Diop qui regrette la tension notée depuis quelques jours dans le paysage politique sénégalais, en impute toute la responsabilité aux leaders de l’opposition regroupés au sein du collectif des vingt-cinq qui selon lui cherchent carrément à plonger le Sénégal dans le chaos. «Cette démarche n’est mue que par une volonté de plonger le pays dans le chaos et placer le Sénégal dans la liste des pays politiquement instables, dans un contexte où les projets structurants et les progrès économiques réalisés par le gouvernement sont unanimement salués en Afrique et dans le monde entier», dit-il.



Toutefois, l’édile de Ross-Béthio, par ailleurs membre du directoire national du parti du Président Macky Sall, est d’avis que les Sénégalais sauront prendre les bonnes décisions au moment opportun. «Ce pays n’appartient pas aux politiciens. Les Sénégalais sont matures et savent très bien ce qu’ils veulent et ils le montreront le 24 février 2019». «Je renvoie ceux-là à réécouter le message d’Abdoulaye Wade, qui, après le verdict du Conseil Constitutionnel déclarant sa candidature valable et acceptée en 2012, avait demandé à toute l’opposition d’alors de respecter le verdict et de se préparer à l’élection présidentielle.



C’est ce que le Président Macky Sall avait fait et cela lui a donné les résultats que tout le monde connaît», rappelle-t-il. «De toute façon, ajoute Bécaye Diop, l’Etat a pris toutes les dispositions garantissant la tenue d’une élection présidentielle libre, démocratique et pacifique, à l’issue de laquelle, le peuple souverain se choisira librement celui qu’il jugera plus apte à présider les destinées du pays. Toute démarche contraire à celle-là doit être bannie».​



SENEWEB