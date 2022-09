Amélioration de la santé des populations vulnérables : la DAHW lance un programme de consultations gratuites dans le département – vidéo

C’est une initiative médicale portée par l'Ong allemande de Lutte contre la Tuberculose et les maladies tropicales négligées (DAHW). Elle a été ouverte ce matin au profit des populations à mobilité réduite de la Commune de Gandon. Alpha Mamadou DIOP, le maire de la localité s’est réjoui de l’organisation de ses consultations gratuites en évoquant les difficultés que rencontrent les bénéficiaires en cas de prise en charge dans les structures de santé. « C’est un grand ouf de soulagement. La mobilisation des populations montre qu’il s’agit d’une nécessité. Nous exprimons notre vive reconnaissance des populations à la DAHW et à l’Action sociale », a-t-il dit. « Nous sommes conscients de la pertinence de la démarche. C’est pour cela que nous sommes engagés à la soutenir financièrement », a ajouté l’édile. « Nous avions reçu la proposition du maire de faire trois autres consultations dans sa zone. Nous allons l’accompagner dans cette dynamique », a assuré Mme MBAYE Mariama DIOUF, la représentante de la DAHW. Elle annonce la mise en place de caisses d’épargne inclusives au bénéfice des associations de personnes handicapées. Après Gandon, DAHW va poursuivre sa campagne sanitaire solidaire à Ndiébène Gandiol, Fass Ngom et Mpal.