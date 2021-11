And ak MTN liggeey Ndar : la jeunesse affûte ses armes – vidéo

C’est en marge d’une bootcamp autour du Programme Ambitieux Réaliste et réalisable (PA2R) que la commission jeunesse d’And ak MTN liggeey Ndar a officiellement lancé dimanche ses activités. Cette activité vise à outiller les jeunes engagés dans cette coalition afin qu’ils puissent convaincre l’opinion. Les réflexions ont portées notamment sur les dynamiques économiques et entreprenables favorisant l’insertion des jeunesse évoquées dans l’offre programmatique de l’Alliance Mary Teuw NIANE/ Docteur Ahmadou DIA et sur l’environnement à bâtir pour favoriser un meilleur épanouissement de cette frange de la population.