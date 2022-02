Ankara veut porter à 1 milliard de dollars le volume de ses échanges avec Dakar (Erdogan)

Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a fait part lundi soir à Dakar, de son ambition de porter le volume des échanges avec le Sénégal à 1 milliard de dollars (près de 580 milliards de francs Cfa).



’’Nous avons l’ambition de porter toujours plus haut notre coopération et nous voulons porter le volume de nos échanges à 1 milliard de dollars Us’’, a-t-il dit dans d’une déclaration aux côtés de son homologue Mack Sall, au Palais de la République à Dakar.



Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays était de l’ordre de 540 millions de dollars (plus de 313 milliards de francs Cfa) en 2021, d’après Erdogan.



Le chef de l’Etat turc, à la tête d’une forte délégation, séjourne au Sénégal où il va assister à l’inauguration à Diamniadio du nouveau stade de football réalisé grâce à l’appui de la Turquie.



Recep Tayyip Erdogan a salué l’arrivée de son homologue sénégalais, à la tête de la Présidence tournante de l’Union africaine.



’’’Je suis venu au Sénégal pour la 5ème fois. Je souhaite plein succès à mon ami Macky Sall et le Sénégal pour la présidence de l’Union africaine. Nous allons entretenir avec l’Afrique des relations dans la sincérité et la solidarité’’, a t-il dit.



Il a magnifié l’hospitalité du peuple sénégalais et de ses dirigeants.



Le président turc a aussi fait part de sa volonté de voir comment porter plus haut le niveau des relations bilatérale entre son pays et le Sénégal ainsi qu’avec l’Afrique.



Il a aussi félicité l’équipe nationale de Football du Sénégal pour sa victoire finale à la dernière coupe d’Afrique des Nations gagnée devant l’Egypte à Yaoundé au Cameroun.



Pour sa part, le chef de l’Etat du Sénégal, Macky Sall, a exprimé toute sa satisfaction pour ’’l’excellence’’ des relations d’amitié et de coopération qui lient leurs deux pays.



Sall a magnifié la qualité des travaux du stade construit en collaboration avec la Turquie dans un délai de 17 mois au lieu de 24 comme initialement prévu, malgré le contexte de Covid-19.



’’Je suis fier de célébrer ensemble avec vous la fête, avec l’inauguration demain de ce stade, cette belle réalisation. Je vous exprime toute ma satisfaction’’, a ajouté le président sénégalais.



Selon lui, le Sénégal et la Turquie ont signé ce lundi au total cinq nouveaux accords de coopération, touchant plusieurs secteurs de l’économie, notamment l’énergie, l’eau, le transport, le commerce, la culture, la défense, l’Agriculture, mais aussi les consultations politiques.



APS