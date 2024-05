Appel à candidatures, "relâchement" de Mansour FAYE : les vérités crues de Modou Mbène GUÈYE

Le coordonnateur de Pastef/Saint-Louis tire à boulets rouges sur les détracteurs du nouveau régime qui accusent ses leaders de n’avoir pas tenu leur promesse de lancer des appels à candidatures pour les postes de direction, une fois élus.



« C’est faire preuve de mauvaise foi que de tenir de tels propos. Le président de la République Bassirou Diomaye FAYE et le Premier ministre Ousmane SONKO respectent scrupuleusement les engagements pris devant les Sénégalais », a-t-il d’emblée laissé entendre.



« Dans le Projet, il a été clairement mentionné que l'appel à candidatures concerne certaines fonctions de l'administration publique et parapublique », ajouté le responsable des « Patriotes » de Saint-Louis dans un entretien avec NDARINFO. « D’ailleurs, un délai de 2 ans est donné pour d'exécution de cette procédure », a-t-il ajouté.



Mettre la Commune sous gestion d'une délégation spéciale



Le coordonnateur pense que « Saint-Louis ne mérite pas un maire cite dans des scandales de gestion ». Pour lui, « Mansour Faye est coupable de faute de gestion comme l'attestent les corps de contrôle. À ce titre, « il ne mérite plus de gérer une commune aussi grande et importante que Saint-Louis ». « Nous sollicitons la mise en place d'une délégation spéciale à la tête de la mairie de Saint-Louis », dit-il.



Poursuivant, il assure que « ce n'est pas parce qu'il est épinglé qu'il doit de se relâcher de ses prérogatives de maire. Je n'éprouve aucune méchanceté à son endroit. Je pense qu'il doit de retirer s'il se considère inapte à poursuivre sa mission », a conclu le responsable politique.



NDARINFO.COM