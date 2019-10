Appel aux Domou NDAR : "Il faut sauver l’hôpital de Saint-Louis". Par Ganda Oumar CAMARA

L’hôpital de Saint-Louis , si importante pour beaucoup de nos concitoyens , est chaque jour au cœur de multiples difficultés : L’hôpital de Saint-Louis est très malade !

Nous connaissons tous cet établissement, élément essentiel du patrimoine Saint Louisien et Sénégalais .



Aujourd’hui sa vétusté est plus qu’inquiétante et accentue une insécurité quotidienne et pour le personnel et pour les patients qui y séjournent... Cette maltraitance subie par les Saint Louisiens et les patients de l’hôpital est inacceptable !



Pourtant, le potentiel de cet établissement est exceptionnel. L'architecture du bâtiment du 19ème est remarquable et la densité la rend monumentale , l’intérieur de l’hôpital est sublime d’autant que c'est la mémoire de la ville qui y parle.



Hélas! Aujourd’hui, rien n'est mis en œuvre pour rendre à ce magnifique édifice le prestige que pourrait avoir ce lieu



Plus que ce monument mythique, c’est toute la ville qui est piétinée par une gestion globale qu’il nous faut interroger …



Notre objectif est de mobiliser les « DOMOU-NDAR » de la diaspora afin d’assurer en commun un projet de réaménagement et de rééquipement cohérent, ouvert sur la ville, et à la hauteur de nos possibilités.



Certes, seuls nous ne pouvons réaménager l’hôpital mais nous pouvons, là ou nous sommes, dans nos réseaux respectifs et en mutualisant nos efforts et nos idées , acquérir du matériel hospitalier reformés (lits médicalises, matelas , potences, tables, fauteuils -patients, chariots, matériels divers ) .



Aussi , Il est important d’attirer l’attention des « DOMOU NDAR » de la diaspora afin que nous prenions tous la mesure du problème et voir comment nous pourrons y apporter des solutions…..



Cet édifice est un des miroirs de notre ville. Aussi, avons-nous l’impérieux devoir de pérenniser ce patrimoine qui nous à été légué et au sein duquel chaqu’ un d’entre nous y a un souvenir indélébile …



Notre inquiétude repose sur un questionnement simple : Si nous laissons ce monument à l’abandon par ou seront soignés notre parentèle, nos frères et sœurs, nos neveux et nièces dans les cinquante prochaines années ?



Notre inquiétude c’est aussi et surtout la vétusté du bâtiment, le plateau technique obsolète ou trop souvent défaillant , c’est aussi l’intendance , l’hygiène, le matériel ….

Aujourd’hui, Il y a urgence à repenser l’hôpital car la situation se dégrade de jour en jour.



Parce qu’un hôpital est un observatoire privilégié de l'état d’une société , nous en appelons solennellement aux « DOMOU NDAR » pour qu’ils se pressent au chevet de l’hôpital de Saint Louis .



Nous, les enfants de la ville de NDAR , avons le devoir d'agir et de réagir ensemble et envisager toute forme d’idée nouvelle pour la restauration , la rénovation de l’hôpital de Saint Louis , notre legs commun





PS;* Nous savons qu‘il y‘à à l‘intérieur du territoire national des Saint Louisiens comme nous (entrepreneurs; architectes , industriels, ingénieurs, techniciens ,cadres etc.) qui , mieux que nous peuvent, avec nous, réfléchir sur la réhabilitation du bâtiment .



Puisque ce sont eux qui se coltinent le quotidien au Sénégal . Aussi, doivent-ils avoir la préséance pour conduire l’initiative en toute transparence sans ingérence politicienne ou confessionnelle .



- Ganda Oumar Camara -Lyon Gandamakhan@gmail.com ,Tel: (33)0610181958

Ibrahima Guisse -Genève , Ibrahima;guisse@hotmail.com

Abdoul Aziz Diop Cologne ,abdoulaziz.diop48@gmail.com- , .

Ousmane Thaï Lyon. Ousmanathiam@hotmail.fr