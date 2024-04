Après la Mauritanie, le Président Diomaye Faye se rendra en Gambie

Le Chef de l'État a informé hier le Gouvernement qu'à la suite de sa visite en terre voisine de la Mauritanie, il se rendre à la République soeur de la Gambie, ce samedi 20 avril 2024.



Avec ces visites, Bassirou Diomaye FAYE entend s’inscrire dans la continuité du renforcement des liens historiques de bon voisinage et de brassage socio-culturel entre ces pays et le Sénégal.



Par ailleurs, il a fait part au Conseil qu’il envisage de rendre visite à ses autres homologues du voisinage immédiat. Il a, enfin, saisi l’occasion pour engager l’ensemble du Gouvernement à veiller particulièrement au maintien et au renforcement des relations cordiales que notre pays entretient avec ses voisins.



NDARINFO