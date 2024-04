Après sa prière du vendredi à la Mosquée Omarienne, le Président Diomaye Faye s’engage à poursuivre

Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Omarienne située sur la corniche. La prière a été dirigée par Thierno Seydou Mountakha. Après la prière, Thierno Madani Tall a pris la parole pour rappeler l’histoire de la mosquée de la famille Omarienne. « Nous sommes honorés de vous accueillir ici dans la mosquée Omarienne. Après avoir rappelé l’historique de cette mosquée, je vous dis que vos prédécesseurs ont beaucoup fait. L’Etat, de Senghor jusqu’à nos jours, nous a toujours accompagné et les fidèles aussi ne cessent d’apporter leur contribution pour la rénovation de cette mosquée », a expliqué Thierno Madani Tall.



Par ailleurs, il a formulé des prières pour le président et son gouvernement. « Son excellence, nous prions Dieu de faire de vous des dirigeants qui vont régler les problèmes des populations, des dirigeants qui auront pitié également de la population. Dieu vous a choisi et nous l’acceptons. Il ne me reste qu’à prier encore pour la paix et la stabilité du pays », a-t-il déclaré.



En guise de cadeau, la famille Omarienne a remis au chef de l’Etat un livre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Un autre livre qui retrace l’histoire de Thierno Seydou Nourou a été également offert au président de la République.



Prenant la parole par la suite, le Président Bassirou Diomaye Faye a commencé par remercier le bon Dieu qui lui a donné l’occasion de prier, ce vendredi, à la mosquée Omarienne. « C’est la mosquée de tous les musulmans vous l’avez rappelé. Je suis un disciple, un fils et je prie Dieu de vous laisser longtemps ici parmi nous. Vous jouez un rôle important dans notre pays et nous vous respectons énormément. Vous êtes nos guides, nos repères… L’Etat et les chefs religieux doivent constamment discuter pour la paix et la stabilité du pays », a dit le chef de l’Etat. Avant de continuer : « notre responsabilité en tant qu’Etat est de poursuivre l’œuvre entamée par nos prédécesseurs. Quand on veut construire un pays il faut d’abord éduquer la population. Pour éduquer la population il faut passer par la religion et c’est ce que vous êtes en train de faire. Nous avons entendu votre message et vous pouvez compter sur nous pour poursuivre les travaux de la mosquée. Nous serons toujours à vos côtés ici et ailleurs ».



Pour clore ses propos, le président Faye a sollicité des prières auprès du Khalife Thierno Madani Tall. Parce que, dit-il, les attentes sont nombreuses et leur souhait est de répondre à ces préoccupations des populations.

