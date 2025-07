Fatick : Plus de 3 milliards de francs CFA en billets noirs saisis par la Douane

‎Les unités de la Direction générale des Douanes ont saisi pour 3,580 milliards de francs CFA de billets noirs entre les régions de Kaolack et de Fatick. Cette opération entre dans le cadre de la lutte contre le faux monnayage, menée activement par les soldats de l’économie.

‎

‎Selon la Direction de la communication et des relations publiques des Douanes, ces saisies ont été réalisées entre la fin juin et le début du mois de juillet 2025. « La saisie la plus importante, portant sur 679 coupures en euros d’une contrevaleur de 3,390 milliards de francs CFA, a été effectuée à Fatick, le 28 juin », précise le communiqué.

‎

‎Dans la même dynamique, la brigade mobile des Douanes de Nioro a intercepté 3 400 coupures de 100 dollars en billets noirs, représentant une contrevaleur de 191 millions de francs CFA.

‎

‎À travers ce communiqué, l’Administration des Douanes réaffirme son engagement et sa détermination à lutter contre la criminalité économique et financière sous toutes ses formes.



B. DIAW