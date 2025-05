Art et engagement : les artistes gambiens brillent à Saint-Louis

Pour la 11e édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis, trois artistes gambiens ont présenté six (6) œuvres, mêlant peinture et photographie. Abordant des thèmes tels que l’émigration clandestine, la religion et la pêche, ces représentants du pays invité d'honneur ont su mettre en valeur leur talent, au grand plaisir d’un public venu nombreux admirer leur travail. Les artistes n’ont pas manqué de saluer le choix porté sur leur pays, estimant que cette reconnaissance contribuera à renforcer les liens culturels et fraternels entre la Gambie et le Sénégal.