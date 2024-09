Assemblé nationale : BBY va déposer une motion de censure aujourd'hui

Le président du groupe parlementaire de BBY, Abdou Mbow annonce le dépôt d’une motion de censure dès demain mardi. Cette motion une fois déposée va obliger le Premier ministre et son gouvernement à se présenter à l’Assemblée nationales.



« Comme je l’ai dit, nous allons déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Parce qu’aujourd’hui , le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko a montré qu’il n’est pas à la hauteur de la tâche. C’est un homme qui est incompétent. C’est un homme qui passe son temps à insulter les gens . C’est un homme qui ne prend pas de mesures … », a déclaré Abdou Mbow à sa sortie de la plénière.



Et, le parlementaire de poursuivre, « c’est un homme qui n’est pas élégant. C’est un homme qui n’est pas capable de conduire la Nation sénégalaise . C’est pour quoi, nous allons déposer cette motion de censure dès demain. Et nous allons demander une troisième session extraordinaire pour l’examiner dans les 48 heures. Parce que la Constitution , il faut le dire, l’article 86 dit tout simplement qu’une motion de censure si elle est déposée, elle est examinée dans les 48 heures « , a soutenu Abdou Mbow.



