Assemblée Nationale : le député Guy Marius Sagna refuse de prendre sa dotation de carburant chez Total ou Shell

Dans le cadre de la dotation en carburant octroyée à chacun des 165 députés de l’Assemblée nationale sénégalaise, le député de l’opposition Guy Marius, refuse catégoriquement de se servir du carburant fourni par les stations Total et Shell toutes deux, des entreprises françaises.



En effet, à leur prise de fonction, tous les députés sont dotés chacun de 500 litres de carburant. Les 400 litres sont fournis par Total et Shell et les 100 litres restants sont livrés par Elton.



Guy Marius Sagna refuse de se ravitailler en carburant dans ces deux stations, souhaitant prendre son carburant dans une station de nationalité sénégalaise dans le but de soutenir celle-ci : « J'ai refusé de prendre mon carburant car je refuse de soutenir Total ou Shell en laissant Elton, EDK... », assure le député de l’opposition.



Il poursuit, « Je veux mes 500 litres de carburant exclusivement pour soutenir les entreprises Sénégalaises. »



Guy Marius Sagna a toujours combattu l’hégémonie des entreprises étrangères implantées dans le pays. Pas si étonnant s’il tient ces propos : « un Sénégal et une Afrique qui font le paradis de la France et des autres impérialistes en creusant leur tombe, la tombe de leurs enfants : c'est fini! »