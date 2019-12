Assemblée nationale : la suppléante de Me Aïssata Tall Sall installée

La suppléante de la nouvelle Envoyée spéciale du chef de l’Etat, Marième Soda Ndiaye a été installée peu avant l’examen du projet de budget du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique. Elle a porté son écharpe et ses nouveaux habits de parlementaire et devient ainsi la plus jeune députée de l’hémicycle. Elle rejoint les élus de la 13ème législature après la nomination de son leader, l’édile de Podor, un poste incompatible avec le statut de député. Au final, c’est «Osez l’Avenir» qui gagne.