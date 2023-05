Autonomisation des femmes : Mansour FAYE dégage une ligne pour 230 groupements de Saint-Louis

Une enveloppe de 230 millions de FCFA a été dégagée au profit de 230 groupements de femmes de la Commune par l’édile de Saint-Louis. Il s’agit de financements « à un taux faible, un sans apports ni garantis », accordés par le GIE Diapalé Ndaw Yi mis en place par Mansour FAYE en vue d’accompagner les activités génératrices de revenus des jeunes et des femmes.



« Nous sommes en un an d’activités. Nous avons financé 150 jeunes et remis 100.000 millions aux commerçants de la ville. Hier, à cette heure, j'étais à la Chambre de Métiers pour évaluer la dotation de 200 machines à coudre que l’édile avait offerte aux artisans », a confié Codou THIAM, la coordonnatrice du GIE au cours d’une rencontre avec les futures bénéficiaires.



« L’ambition du maire est d’élargir cette institution de financement et d’en faire une banque au profit des jeunes et des femmes. Elle sera dénommée Banque de Saint-Louis », a-t-elle dit. « Si le président le République avait à des hommes aux volontés similaires à celle de notre leader, nous n’aurions pas connu de difficultés dans certaines communes », a laissé entendre la responsable de l’APR à Pikine.



Mme THIAM a magnifié par ailleurs le dynamisme des femmes matérialisé à travers les remboursements de financements précédemment contractés. Elle leur a invité à toujours s’inscrire dans ce sillage.



