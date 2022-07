BANGO : Mary Teuw NIANE va adresser un message à Ousmane SONKO

La caravane nationale de l’intercoalition YAW-WALLU roule vers NDAR après avoir sillonné des artères de Louga accompagnée d’une foule en liesse. À Saint-Louis, les militants de ce congloméra de partis et de mouvements de l’opposition s’entassent, impatients, sur des axes que la caravane devra entreprendre.



La mouvance du professeur Mary Teuw NANE ne sera pas en reste. Elle promet d’offrir un accueil chaleureux aux leaders. Une consigne à la mobilisation a été donnée dans ce sens et BANGO se prépare. Par la voix de Ousmane NDIAYE, le démissionnaire du poste de président de Petrosen SAN adressa un message spécial à la tête de liste nationale de YAW-WALLU, Ousmane SONKO.



« Des mots d’un encouragement indéfectible et d’un soutien sans failles » de Mary Teuw NIANE, confie une source de NDARINFO.



Si le scénario des locales est maintenu, BANGO et Ngallèle migreront dans les concessions de YAW.



NDARINFO.COM