BARAYA à l’APR : Cheikh Samba SENE annonce un rebondissement dans 2 mois (vidéo)

BARAYA est toujours dans le viseur du parti au pouvoir qui déroule des manœuvres souterraines pour le débaucher du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Cheikh Samba SENE, le chef de cabinet du ministre et maire Mansour FAYE donne les contours de ce souhait. Sans donner de précisions,il fait part d’un rebondissement dans deux mois.



M. SENE s’exprimait samedi en marge d’une réunion de mobilisation qui regroupaient des responsables de la coalition Benno Bokk Yaakar(BBY) dans la Langue de Barbarie. Une rencontre de préparation du programme de parrainage de Macky SALL qui a vu la présence de Latyr FALL, adjoint au maire et coordonnateur du Parti Socialiste dans cette zone.



Ensemble, ils ont décliné leur volonté d’offrir plus de 10.000 parrains à leur candidat, entre Guet-Ndar, Santhiaba et Goxu Mbacc.



« Baraya est mon frère. Je sais qu’il va s’engager dans l’intérêt de la Langue de Barbarie. Ses proches l’incitent chaque jour à soutenir le président Macky SALL vu ses réalisations à leur profit », a dit le responsable de l’Alliance Pour la République (APR). « Je ne veux pas m’aventurai dans cette affaire, mais vous verrais de quoi je parlais », a déclaré M. SENE à la presse.



>> Suivez les réactions des parties prenantes à la réunion