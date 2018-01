BARAYA assume : « je ne me débine pas ... »

« Je suis un natif de Guet Ndar. Je ne me débine pas », telle est la réponse que le coordonnateur de la fédération départementale du parti démocratique sénégalais (PDS) a donnée à ses détracteurs qui, pour avoir accepté de diriger le comité d’accueil des deux présidents à Saint-Louis, réclament sa simple et pure destitution.



« Je reste et demeure le patron du PDS », a-t-il soutenu. « Pour ma suspension exigée par des frères du parti, j’y répondrai au moment venu », a-t-il ajouté, en indiquant être préoccupé pour l’heure par son ambition de réussir le pari de la mobilisation.



« Il n’y aura pas de coloration politique. La preuve est que l’APR n’a pas confectionné de tee-shirts et de pancartes aux couleurs de leur parti », a précisé Ahmet FALL Baraya.



NDARINFO.COM