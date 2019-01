BARAYA chez MACKY : "la gangrène de notre Parti", "extirpée", dixit Me Fatima FALL

L’ex-coordonnateur de la fédération départementale du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à Saint-Louis, Ameth FALL « BARAYA » s’est finalement décidé à assumer son soutien au président Macky SALL Les libéraux prennent bonne note de ce revirement, mais s’interrogent sur la « théâtralisation » qu’est l’assemblée générale de la Fédération tenue à Guet-Ndar et qui l’autorise à officialiser son soutien pour la candidature de Macky SALL à la présidentielle.



En effet, les responsables locaux du PDS n’avaient pas pris part à ce conclave et signalent que de départ n'engage que lui. Par ailleurs, dans sa déclaration l’opérateur économique dit avoir consulté « une base politique éparpillée un peu partout au Sénégal » « Une pitoyable mégalomanie », selon Me Fatima FALL nullement surprise par cette sortie.



« Tout le monde s’attendait à ce que Braya franchisse le pas et aille se contorsionner dans l’aquarium de l’APR. Une sardinelle pêchée par Macky ! », se désole la responsable libérale, fidèle à Maitre Abdoulaye WADE.



« Pendant tout le magistère du président sortant, Ameth Fall Braya s’est résolument transformé en président du comité d’accueil pour les visites de Macky. Demeurant constant dans son rôle de transhumant, il a toujours refusé de structurer la fédération départementale Saint-Louis depuis la perte du pouvoir, réduisant ainsi le fonctionnement du parti à sa simple personne », a renseigné l’huissier de justice.



« Nous pensons que c’est une bonne chose d’extirper la gangrène de notre Parti. Cela nous rend plus fort, plus déterminé et plus organisé pour reprendre le pouvoir », a-t-elle conclu.



