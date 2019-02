BARAYA menace ses détracteurs : " Je ne dois rien à personne. Trop, c’est trop ( …) J’ai demandé à mes hommes de …" (vidéo)

Ahmet Fall BARAYA n’entend pas quitter la fédération départementale du Parti démocratique sénégalais (PDS), et ce, malgré l’officialisation, il y a quelques jours de son soutien à la candidature du président Macky SALL.



« Je vais gérer la fédération comme je le faisais et personne ne pourra m’en empêcher », a-t-il indiqué en marge d’une rencontre avec ses militants.



« Une décision que ni WADE et Oumar SARR n’ont osé prendre, de petits groupes ne pourront le faire », a-t-il ajouté en soutenant que ces détracteurs « n’ont pas de base politique », en faisant allusion à ces anciens frères de parti qui ont décidé de l’exclure.



« Je vais réfectionner le siège du PDS. Je mettrai la photo du président Macky SALL au sommet. Trop, c’est trop. J’ai dit à mes hommes de ne plus reculer devant les attaques », a confié BARAYA très en verve.



L’opérateur économique a indiqué que « le pays est en construction », en listant les réalisations du chef de l’État. Il pense qu’au vu de cette dynamique, il est impérieux de lui offrir un second mandant.



