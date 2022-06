BBY/Saint-Louis en crise : une fronde éclate dans l’arrondissement de RAO - vidéo

La colère s’est emparée de responsables de l’AFP, APR, LD/Yessal,MPCL, PS et du REWMI des Communes de Fass-Ngom, Gandon, Mpal et Ndiebene Gandiol après la publication des listes de candidats aux législatives. Regroupés en assemblée générale, hier, au sein de « Benno Taxawal Sunuy Communes », ils ont décidé de tirer les conséquences de ce qu’ils considèrent commune un manque notoire de considération et de respect à leur endroit.