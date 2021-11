BBY/St-Louis invite le président Macky SALL à limoger Mary Teuw NIANE de son poste de PCA et de l'exclure de l'APR

La coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) déclare la guerre au professeur Mary Teuw NIANE qui, en dépit de la désignation de Mansour FAYE comme candidat aux locales à Saint-Louis, maintient la rébellion.



« Nous ne pouvons pas rester sans réagir par rapport à ceux qui n’ont pas compris et qui sont aller rejoindre certains partis », a confié l’adjoint au maire Alioune Badara DIOP en évoquant le cas de Mary Teuw NIANE. « Nous attendions qu’il assume ses responsabilités, de se retirer de la coalition et rendre le porte de PCA qu’il occupe en tant que responsable de notre parti dans le département », a-t-il dit en marge d’un point de presse de BBY.



Pour lui, la candidature de l’ancien recteur de l’UGB « est comme une insulte à la mouvance présidentielle ».





« Puisqu’il ne l’a pas fait, nous demandons au président de proposer son exclusion du part et de lui retirer son poste qui revient à des responsables émérites de Saint-Louis que travaille de jour et nuit pou l’émergence du Sénégal et le développement de notre parti », ajoute le directeur général de l’Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC).