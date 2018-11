BOUGANE vilipende la gestion de Macky SALL: « s’il obtient un second mandat, vous serez tous enterrés » (vidéo)

Diamaguène a réservé un accueil chaleureux dimanche au Président de Gueum Sa Bopp en visite dans la ville tricentenaire. Il a tenu un meeting de massification coordonné par un Ablaye DIAW, un de ses lieutenants. En prélude à cette mobilisation à laquelle plusieurs notabilités du quartier ont pris part, Bougane Gueye Dany s’est rendu dans la Langue de Barbarie.



« Si le problème de l’avancée de la mer persiste encore à Saint-Louis, c’est parce qu’il n’a été considéré comme une priorité pour les gouvernements qui se sont succédés au Sénégal », a-t-il dit en indiquant que s’il est élu, un projet de 80 milliards sera lancé pour « sécher les larmes des populations » de cette partie de la ville.



Bougane invite les habitants de Saint-Louis « à se réveiller », « à ne plus se laisser berner par les politiciens » et à « prendre en compte l’avenir des générations futures ».



« On dit qu’on ressentait les prémisses de la souffrance sous le régime de DIOUF. Celui de WADE, nous y avons porté des espoirs, en vain. Avec le gouvernement de Macky SALL, nous cheminons vers le trépas. Évitez qu’on vous enterre. S’il obtient un second mandant, vous serez enterrés », a-t-il ajouté.