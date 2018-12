BOYCOTT DU PEV : les glacières et antigènes remis au médecin-chef du district de Saint-Louis (vidéo)

En riposte aux menaces du ministre de la Santé et de l’Action sociale de ponctionner les salaires des grévistes, les blouses blanches de l’alliance « And Geusseum » de Saint-Louis ont remis des glacières et antigènes du programme élargi de Vaccination (PEV) au médecin-chef du district sanitaire. Par ce boycott, les travailleurs de tous les postes et centres de santé de la ville matérialisent d’une décision inscrite dans le 16e plan d’action de la coalition syndicale. Une façon de dire à l’autorité qu’il n’y aura point de vaccination tant que la grève continue.



Il faut rappeler qu’en dehors de cette dénonciation, un autre préavis de grève en date du 2 décembre est déjà déposé sur la table du gouvernement. AND GUEUSSEUM réclame notamment la tenue de négociations sérieuses pour la satisfaction de ses revendications.