BRAYA tourne le dos à WADE et dépose ses baluchons chez MACKY

Ahmed Fall Braya a décidé de tourner le dos au Parti démocratique Sénégalais (Pds) pour soutenir le président Macky Sall, candidat à sa réélection à la présidentielle de 2019, a appris IGFM.



Reçu ce mercredi au palais avec les membres de son nouveau mouvement politique dénommé "La nouvelle force économique Sénégalaise", Ahmet Fall Braya a assuré le chef de l'État de son soutien total et sans conditions.



"Nous sommes prêts à vous accompagner dans vos projets", dit-il.



Il vient de confirmer ainsi l'adage qui dit qu'il ne faut jamais dire jamais en politique.



Il y a quelques années, Braya était l'un des opposants les plus farouches de Macky Sall, rapelle Seneweb.



Lors de la campagne électorale de 2012, ses partisans avaient même intercepté à Saint-Louis le convoi du candidat Macky Sall. La riposte des "calots marrons", le service de sécurité "informel" de l'Alliance pour la République (Apr), avait été brutale. Et son domicile avait été complètement saccagé.



