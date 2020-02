Babacar GAYE s'en prend violemment à Cheikh Bamba DIÈYE : " un récidiviste incompétent qui a montré ses limites ..."

S’il est amnésique, heureusement les domou-ndars ne le sont pas. Les populations de la langue de Barbarie brandissent encore une liste exhaustive de réalisations en leur faveur et parmi lesquelles : Un appui de 2,28 milliards pour 629 familles refoulées de Mauritanie en 2018 ; des brises lames de 4 milliards pour atténuer l’avancée de la mer ; la construction de la Route de l’Hydrobase pour 3 milliards ; la route Gokhou Mbathie pour 1 milliard dans le cadre du PROMOVILLE ; 450 millions pour le centre de transformation des produits halieutiques; la subvention des moteurs hors-bord , la subvention des gilets de sauvetage ;16 milliards pour la construction de la digue de Goxu Mbacc à Hydrobase ; 500 familles déplacées et relogées à DIOUGOP dans un nouveau site viabilisé dans le cadre du SERP ; le renouvellement de 1 152 moteurs, pour lesquels les bénéficiaires ont obtenu chacun une subvention de 1 000 000 FCFA ; soit 5 milliards FCFA ; l’immatriculation du parc piroguier avec l’utilisation des plaques minéralogiques en aluminium pour le marquage physique….

Le mardi 04 février 2020, des évènements malheureux sont survenus à Guet-Ndar et lors desquels des jeunes mal informés ont commis des actes regrettables, à cause d’un déficit de communication noté au sein de la commission mise en place par les pêcheurs pour assurer le suivi des licences. Après que le Ministre de la pêche se soit déplacé avec l’appui du Maire de Saint-Louis pour éclairer l’opinion nationale et internationale sur les avancées significatives enregistrées dans les accords avec la Mauritanie.Après que mes parents guet-ndariens aient eu le courage de reconnaitre leur erreur, après qu’ils aient demandé pardon à la république, voilà que des personnes pyromanes en manque de vision, en perte de popularité, en panne d’idée, recherchent à se mettre au-devant de la scène en essayant de mettre de l’huile sur le feu pour proférer des contrevérités sur situation dont les différents protagonistes se sont retrouvés pour parler le même langage, celui de la vérité.Évoquant dans ses dernières sorties médiatiques le problème des licences de pêche, Bamba Dieye un récidiviste incompétent qui a montré ses limites quand il était aux affaires centrales et communales, veut mettre à tout prix en mal les braves populations de la Langue de Barbarie et le Président Macky Sall. Dans ses sorties haineuses et malencontreuses, l’ex maire et l’ex ministre a oublié de dire que quand il était aux affaires il n’a rien fait ni pour Saint louis encore moins pour Guet Ndar et sa population de pêcheurs. Avant de donner de leçons Mr Dieye devrait se regarder dans une glace et faire son introspection.Comment un candidat à une élection présidentielle peut-il minimiser les dégâts et encourager la haine et la violence ? Comment lui qui a été ministre sous l’ère du Président Macky Sall n’a pas l’honnêteté de dire ce que le Président de la République a fait pour Saint Louis ?Concernant les licences de pêche dont vous parlez et que vous ne maitrisez pas je me permets de vous faire un petit rappel historique : Ces licences ont commencé en 2000 et elles étaient au nombre de 100 puis 150 avant d’atteindre 200 en 2012 et 400 en 2018. Le gouvernement et du Sénégal n’a jamais ménagé ses efforts pour aider et accompagner les pêcheurs de Saint Louis dans ce processus en prenant notamment en charge depuis 2015 les 5Euros sur chaque tonne débarquée soit un cout global annuel de 250 000 euros soit plus de 160 millions.C’est l’Etat du Sénégal, avec une forte implication du Président Macky Sall, du Maire de Saint Louis Mansour FAYE et du Ministre de la Pêche qui a demandé et obtenu l’apurement des amendes qui avoisinaient les 350 millions CFA. Vous conviendrez avec moi alors que depuis 1960 aucun Président de la République n’a fait autant que le Président Macky Sall pour les populations de la Langue de Barbarie.Vous cherchez à mettre de l’huile sur le feu mais je tiens juste à vous rappeler comme le disait Mofaddel Abderrahim,célèbre écrivain marocain « l’indifférence, fruit de la jalousie est une grande attitude scabreuse qui ruine l’âme à petit feu. »