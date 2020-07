Bac 2020 : 155 126 candidats en lice

Ils seront 155 126 candidats -répartis dans 496 jurys, 371 centres principaux et 72 centres secondaires- à se pencher, cette année, sur les épreuves du baccalauréat.



Selon EnQuête qui donne l'information, les candidats issus des séries littéraires représentent 81,64%, contre 16, 42% pour les séries scientifiques et techniques.



Dakar, qui comptabilise 16 964 candidats, est la 3e région regorgeant le plus de candidats derrière la région de Thiès, en tête avec 26 218 candidats.



Thiès est suivie de Pikine et Guédiawaye qui compte 20 520 candidats. Il n’y a aucun candidat dans les séries S4, S5, S1A et L1A à Dakar.

