Bakary Sarr souligne l'importance de l'harmonie architecturale de l'île de Saint-Louis

Le secrétaire d’Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, a insisté sur la nécessité de préserver l’harmonie architecturale de l’île de Saint-Louis, classée patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000.



« Nous avons visité certains espaces de la ville, des bâtiments, des monuments. Il y a donc un ensemble d’aspects qu’il faudra prendre en compte pour que l’île de Saint-Louis puisse garder à la fois son harmonie architecturale", a-t-il déclaré, hier jeudi, en marge d’une visite des sites historiques de la ville, notamment la Place Baya Ndar (anciennement place Faidherbe).



Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large visant à évaluer la situation des îles historiques comme Gorée, Carabane et Saint-Louis, suivant les instructions du président de la République.



Elle vise à « prendre des décisions et faire des recommandations sur comment sauvegarder Saint-Louis du point de vue environnemental, culturel et touristique, tout en permettant aux populations de bénéficier des retombées économiques de ces atouts", a expliqué M. Sarr.



En rencontrant les acteurs locaux, les habitants et les experts du patrimoine, le secrétaire d’État a pu recueillir des informations essentielles pour orienter les futures actions de préservation et de valorisation du patrimoine saint-louisien. Ce suivi fait écho aux directives données lors du Conseil des ministres du 20 novembre 2024, renforçant ainsi l’engagement du gouvernement envers la protection de ce site emblématique.



Ndarinfo avec l'APS