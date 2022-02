Bamba FALL, c’est maintenant monsieur le ministre

Tout est clair maintenant. Le maire de la Médina est de retour dans la mouvance présidentielle. Après avoir indiqué qu’il souhaite travailler avec le chef de l’Etat, Bamba FALL a été nommé ministre-conseiller auprès du président de la République.





« Le président m’a surpris avec cet honneur. Il m’a appelé pour me dire qu’il m ‘a nommé ministre conseiller. Je le remercie. Moi je suis de Medina et lui ce qu’il veut c’est nous travaillons main dans la main pour le bien du Sénégal. C’est ce discours que j’avais tenu auparavant. En plus ce qu’il m’a dit m’a plu parce qu’il m’a fait savoir que j’ai été choisi par toute la Médina, toute tendance confondue. Et c’est ce qu’il veut montrer comme exemple », révèle-t-il.





A noter que Bamba FALL vient tout juste d’être réélu maire de la Médina sous la bannière de Gueum Sa Bopp, une coalition qui est accusée de flirter avec le pouvoir.





WALFNet