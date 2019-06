Barthélemy Dias " Macky est prêt à sacrifier tout le peuple pour protéger son frère "

La mobilisation de la plateforme «Aar linu bok» de ce 14 juin a été une grande réussite. C'est ce qu'a déclaré ce samedi Barthélémy Dias. Ce dernier avertit, cependant, que «la lutte ne fait que commencer».



«La manifestation d’hier a montré jusqu’où le Président Macky Sall avait peur que la lumière soit faite sur la vaste entreprise de spoliation de nos ressources, indique le maire de Mermoz-Sacré Cœur, interrogé par la Rfm. Il préfère protéger son frère Aliou Sall devant des milliers de citoyens sénégalais qui ne demandaient qu’à faire une manifestation pacifique.»



Barthélémy Dias considère que «ce qui s’est passé hier est scandaleux parce que le Président, son ministre de l’Intérieur, son préfet ont usé de leurs stratagèmes pour éviter que le Sénégal, l’Afrique et le monde entier voient la détermination, la mobilisation du peuple sénégalais pour que la vérité soit faite sur cette affaire et que les coupables du vol du pétrole du Sénégal soient identifiés. Et malgré ces stratagèmes, le peuple est sorti, mobilisé partout dans le Sénégal».



SENEWEB