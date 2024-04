Bassirou Diomaye FAYE à Banjul : les axes d'une coopération dense entre le Sénégal et la Gambie

Le Conseil présidentiel bilatéral



La première session du Conseil présidentiel bilatéral Sénégalo-Gambien, tenue le 13 mars 2018, à Banjul, a été l’occasion pour les deux pays de définir des priorités en vue faire de l’espace sénégambien une réalité à la hauteur des aspirations des deux peuples.

Instauré en mars 2017 à l’occasion de la première visite à Dakar du Président gambien Adama Barrow, le Conseil présidentiel sénégalo-gambien se réunit alternativement en Gambie et au Sénégal sous la présidence conjointe des deux chefs d’Etat. Ce Conseil présidentiel se penche sur toutes les questions d’intérêt bilatérales et donne des orientations aux deux gouvernements pour approfondir la coopération entre les deux pays. La mise en œuvre des décisions du Conseil présidentiel est assurée par le comité permanent sénégalo-gambien, co-présidé par le vice-président de la République de Gambie et le Premier ministre du Sénégal.



Réitéré en mars 2020, à Dakar, et en août 2023, à Banjul, les axes de discussion ont porté essentiellement sur des secteurs aussi stratégiques que la défense, la sécurité, la justice, les affaires consulaires, la libre circulation des personnes et des biens, l’énergie, l’environnement et le tourisme.



La défense et La séCurité restent l’une des vitrines de la coopération exemplaire entre le Sénégal et la Gambie. Les deux Etats, grâce à l’engagement de leurs dirigeants, ont fait de la lutte contre toutes les formes de criminalité et de trafic illicite une priorité de premier rang. La question l’exploitation illégale des ressources naturelles occupe une place de choix dans les préoccupations, notamment l’Accord sur la gestion des ressources transfrontalières dans le domaine de la foresterie.

Pêche, élevage, agriculture, mines…



Pour répondre aux aspirations légitimes de leurs peuples au progrès économique et à l’harmonie sociale, Dakar et Banjul ont érigé des secteurs comme la pêche, l’élevage, l’agriculture, les mines, etc., au centre de leur coopération. La troisième session du Conseil présidentiel bilatéral entre les deux pays, qui s’est tenue en août 2023, à Banjul, a été l’occasion pour les autorités de plaider notamment en faveur de l’élimination des lourdeurs administratives pour aboutir à des résultats rapides et durables. Les efforts consentis ont permis d’engranger des progrès majeurs.



En septembre 2023, par exemple, les deux pays ont signé un nouvel accord et un protocole d’application portant sur la pêche et l’aquaculture. Le document permet à des pêcheurs artisans et industriels sénégalais, détenteurs d’une licence de pêche, d’exercer dans les eaux gambiennes pendant une année. Il permettra à 200 embarcations motorisées d’une puissance inférieure ou égale à 40 cv, 25 embarcations motorisées d’une puissance comprise entre 41 et 60 et 25 embarcations motorisées d’une puissance supérieure à 60 cv, soit un total de 250 embarcations, de pêcher dans les eaux gambiennes pendant la période.



S’agissant de la pêche industrielle, les licences sont accordées en fonction des espèces. Sont concernés : 1300 tonneaux de jauge brute (TJB) pour les chalutiers poissonniers et céphalopodes côtiers, 1000 TJB pour les chalutiers poissonniers profonds, 500 TJB pour la pêche pélagique côtiers et 15 navires pour la pêche thonière.



Coopération en matière d’énergie



Le Sénégal et la Gambie entretiennent des relations fortes dans le domaine de l’énergie. En effet, grâce aux efforts déployés par les deux parties, des réalisations impressionnantes ont été notées. C’est le cas de l’inauguration, en octobre 2021, de la sous-station et du réseau de lignes électriques à Jarra Soma (Gambie). Une infrastructure réalisée dans le cadre de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG). Dans le cadre de la coopération bilatérale, des performances significatives ont été enregistrées, avec la Senelec qui fournit de l’électricité à la NAWEC, à travers les points de connexion de Keur Ayib et de Karang. Et au-delà de la fourniture d’électricité, les deux compagnies coopèrent en matière de renforcement de capacité des ressources humaines.



Libre CircuLation des personnes et des biens



L’axe Dakar-Banjul s’érige en exemple, en matière de mise en œuvre du principe de la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace communautaire. En janvier 2019, les deux pays ont franchi une étape décisive avec la mise en service du Pont de la Sénégambie à Farafégny. Également appelée « Pont de la délivrance », l’infrastructure joue un rôle déterminant dans le désenclavement de l’espace CEDEAO.



En mars 2022, le Sénégal pose un autre acte fort, avec l’inauguration du Pont de Foundiougne baptisé Nelson MANDELA. Les deux Etats, conformément aux différents Traités de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens, n’ont cessé d’œuvrer pour que leur frontière commune reste ouverte en permanence. De la même manière, des efforts sont constamment déployés pour veiller à la pleine mise en œuvre et au respect des divers accords et protocoles qui facilitent et renforcent le commerce dans l’espace CEDEAO.



Après sa première sortie officielle, effectuée en Mauritanie, le jeudi 18 avril 2024, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, est attendu en République sœur de Gambie, ce samedi 20 avril, pour une visite de travail. Au plan commercial, la Gambie figure sur la liste des principaux clients du Sénégal dans la zone CEDEAO en 2022, avec des exportations estimées à 110,7 milliards FCFA, soit 8,7% des exportations intra-communautaires.