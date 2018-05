Bientôt un centre de diabétologie et de cardiologie à Saint-Louis (vidéo)

Le secrétaire général du Réseau Métabolisme Diabète Nutrition (REMEDIAN) a annoncé, jeudi, la mise en place prochaine de centre de diabétologie et de cardiologie à Saint-Louis.



« Depuis deux ans, nous réfléchissons sur ce projet. Nous avons déjà acquis une première expérience avec l’installation d’un centre similaire à Thiès. Nous pensons qu’avec le soutien de nos partenaires, nous atteindrons cet objectif », a déclaré le docteur Karim SECK.



M. SECK qui s’exprimait en marge de l’ouverture des deuxièmes Journées d’Endocrinologie et de Diabétologie Pratiques (JEDP) dans la capitale du nord précise que les fonds nécessaires à la construction de cette infrastructure sanitaire ont été mobilisés. « Il fallait discuter avec les autorités sur l’espace qui devrait abriter le sens. Cela a été fait », assure le docteur SECK.



Plus de 200 participants venus d’horizons d’hivers ont pris part à cette rencontre qui succède à la première édition des JEDP organisée en 2016 à Saly. Plusieurs médecins et Paramédicaux venus de France, de la sous-région et des différentes régions du Sénégal vont partager leurs expériences en matière de diabète, de métabolisme, de nutrition, d’endocrinologie. Ils échangeront également sur les nouveautés thérapeutiques dans la prise en charge de ces maladies.



Ces journées constituent un des principaux événements en Afrique de rencontre de spécialistes du diabète et des maladies métaboliques.



Il faut souligner que la tenue de ce forum à Saint-Louis n’est pas fortuite. La ville tricentenaire détient, en effet, la prévalence de diabète la plus forte du Sénégal avec un taux de 10% qui dépasse la moyenne nationale.