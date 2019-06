Blocage du complexe sportif de la Fondation Marie Louise MIMRAN : Khalil DIOP fustige l’attitude outrancière du maire Amadou Mame DIOP.

Manque de constance du maire ...

La jeunesse fera face …

NDARINFO.COM

Le conseiller municipal se dit surpris par la sortie au vitriol du maire de Richard-Toll qui accuse la Fondation Marie Louise MIMRAN de ne pas respecter ses engagements dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de construction d'un complexe sportif.« Je suis ébahi par le deal insinué. C’est un tissu de contre-vérités », a-t-il dit, en soutenant que plus 80 % des travaux assignés à la Fondation ont été réalisés. « C’est inadmissible. J’étais sur le terrain avec les jeunes, la semaine dernière », a-t-il ajouté.« La vérité est que Richard-Toll est très pauvre en infrastructures sportives et que la CSS a toujours été aux côtés des populations lorsqu’il y a une exigence sociale en prendre en charge. Elle a engagé plusieurs infrastructures de cette nature dans le passé au profit des populations. D’ailleurs, le fait qu’il initie ce nouveau projet structurant ne nous surprend guère », note M. DIOP dans un entretien accordé à NdarInfo.« L’entreprise sucrière a déjà construit des mosquées, des écoles, des collèges climatisés, remis des dons aux structures sanitaires. Sans compter les terrassements et les actions de lutte contre les inondations menées en période hivernage », a-t-il renseigné.« Personnellement, très jeune, j’ai bénéficié d’une bourse de la CSS de la 6e à la 3e au collège. Le colonel DIOP Mapathé, père de l'actuel directeur de l'Agence des Aéroports du Sénégal ( ADS) fut alors le directeur des ressources humaines de la CSS », précise l’opérateur économique, fils du terroir.Revenant sur l’affectation des 16 ha par le conseil municipal sur invite du maire, lui-même, il regrette le manque d’élégance dans la démarche du député qui avait, en premier lieu, demandé au ministère compétent de céder cet espace pour la construction du complexe, avant de se rétracter pour des raisons « inexistantes ».« Il a été convoqué par Préfet, mais nous regrettons qu’il soit figé dans sa volonté de bloquer les populations. Richard-Toll et sa jeunesse ne méritent pas cela », déplore M. DIOP qui rappelle que pour les mêmes raisons « émotives » et « subjectives », des projets similaires ont été bloqués.Il évoque notamment l’érection d’un complexe sportif qui devrait abriter une piscine, une salle de rééducation fonctionnelle et un espace de soins destinés aux enfants et aux personnes âgées. « Pendant 2 ans, cette requête n’a pas eu de réponse », a-t-il renseigné.« L’Académie génération foot avait aussi un projet sportif avant de bénéficier d’une affectation à Ross-Béthio », révèle Khalil DIOP.« Il faut qu’il arrête et qu’il respecte les institutions et les populations de Richard-Toll. D’autres communes voisines proposent une assiette foncière pour récupérer le projet. Il n’est pas question que ce complexe quitte notre localité. Nous nous dresserons contre sa délocalisation au prix de nos vies », crie le responsable politique.Toutefois, il invite l’édile à clarifier le drame écologique orchestré aux abords du terrain affecté. « Une carrière de sable de plus de 20 mètres de profondeur. Dix ans d’intervention ne suffiront pas pour le remblai », laisse-t-il entendre.« Nous demandons aux autorités de réagir et de ramener le maire à la raison. Trop, c’est trop. Les populations feront face à ces agissements excessifs. Elles soutiendront fermement la Fondation Marie Louise MIMRAN », a-t-il conclu.